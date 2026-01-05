Marché Cheissoux
Marché Cheissoux mercredi 7 janvier 2026.
Marché
Cheissoux Haute-Vienne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-07
fin : 2026-02-11
Date(s) :
2026-01-07 2026-01-14 2026-01-21 2026-01-28 2026-02-04 2026-02-11 2026-02-18 2026-02-25 2026-03-04 2026-03-11 2026-03-18 2026-03-25 2026-04-01 2026-04-08 2026-04-15 2026-04-22 2026-04-29 2026-05-06 2026-05-13 2026-05-20
Petit marché fermier, tous les mercredis matin. .
Cheissoux 87460 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 69 50 54 mairiecheissoux@wanadoo.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marché
L’événement Marché Cheissoux a été mis à jour le 2026-01-02 par OT Portes de Vassivière