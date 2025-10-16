Marche clean up Évaux-les-Bains
Marche clean up Évaux-les-Bains jeudi 16 octobre 2025.
Marche clean up
7 Place Saint-Bonnet Évaux-les-Bains Creuse
Aidez-vous à nettoyer les déchets.
Départ du casino, suivi d’un goûter offert. .
7 Place Saint-Bonnet Évaux-les-Bains 23110 Creuse Nouvelle-Aquitaine
