MARCHE COMMEMORATIVE FÉVRIER 74, Le Lorrain, Le Lorrain
MARCHE COMMEMORATIVE FÉVRIER 74, Le Lorrain, Le Lorrain samedi 14 février 2026.
MARCHE COMMEMORATIVE FÉVRIER 74 Samedi 14 février, 06h30 Le Lorrain
Renseignements et inscriptions Service des Sports :
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-02-14T11:30:00+01:00 – 2026-02-14T14:00:00+01:00
Fin : 2026-02-14T11:30:00+01:00 – 2026-02-14T14:00:00+01:00
Rue Joseph Pernock, Fond Dorival, Ferrier Ilmany, Cimetière, G de Gaulle, Castel Brando, Impasse Man Marène, N1, rue des Hibiscus, N1, Rond Point de Février 1974
Le Lorrain Le Lorrain Le Lorrain 97214 Martinique [{« type »: « phone », « value »: « 0596 53 44 22 »}, {« type »: « phone », « value »: « 0696 21 72 07 »}]
Sur les traces des ouvriers agricoles 52 ans sonjé févriyé 74 . Départ : Centre de tri postal du Lorrain / Arrivée : Stèle de Séguineau, prises de parole et dépôt de gerbe.