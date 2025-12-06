Marché complice Route de Miradoux Lectoure

Marché complice

À l’occasion de la 22ᵉ édition de ses Portes Ouvertes, Château Arton accueille, les samedi 6 et dimanche 7 décembre 2025, la troisième édition du Marché Complice du Gers, avec le soutien de la Mairie de Lectoure et du Collège Culinaire de France.

Route de Miradoux Domaine d’Arton Lectoure 32700 Gers Occitanie +33 5 62 68 84 33 contact@arton.fr

To mark its 22nd Open House, Château Arton will be hosting the third Marché Complice du Gers on Saturday December 6 and Sunday December 7, 2025, with the support of the Mairie de Lectoure and the Collège Culinaire de France.

Anlässlich der 22. Ausgabe seiner Offenen Türen veranstaltet Château Arton am Samstag, den 6. und Sonntag, den 7. Dezember 2025 mit Unterstützung der Stadtverwaltung von Lectoure und des Collège Culinaire de France die dritte Ausgabe des Marché Complice du Gers.

In occasione della sua 22a Open House, Château Arton ospiterà il terzo Marché Complice du Gers sabato 6 e domenica 7 dicembre 2025, con il sostegno del Comune di Lectoure e del Collège Culinaire de France.

Con motivo de su 22ª Jornada de Puertas Abiertas, el Château Arton organiza el sábado 6 y el domingo 7 de diciembre de 2025 el tercer Marché Complice du Gers, con el apoyo del Ayuntamiento de Lectoure y del Collège Culinaire de France.

