Marché complice Montbazon
Marché complice Montbazon dimanche 1 février 2026.
Marché complice
92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-02-01 10:00:00
fin : 2026-02-01 17:00:00
Date(s) :
2026-02-01
Dans le très beau cadre du Château d’Artigny, profitez de ce marché de producteurs pour faire quelques achats gourmands ! En complément, un déjeuner autour de la truffe et du safran sera orchestré par 8 chefs talentueux.
92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 60 30 81 terredegastronomie@gmail.com
English :
In the beautiful setting of Château d’Artigny, take advantage of this farmers’ market to do some gourmet shopping! In addition, a truffle lunch will be orchestrated by Rémy Giraud and talented chefs.
