Marché complice Montbazon

Marché complice

92 Rue de Monts Montbazon Indre-et-Loire

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-02-01 10:00:00

fin : 2026-02-01 17:00:00

Date(s) :

2026-02-01

Dans le très beau cadre du Château d’Artigny, profitez de ce marché de producteurs pour faire quelques achats gourmands ! En complément, un déjeuner autour de la truffe et du safran sera orchestré par 8 chefs talentueux.

92 Rue de Monts Montbazon 37250 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 7 82 60 30 81 terredegastronomie@gmail.com

English :

In the beautiful setting of Château d’Artigny, take advantage of this farmers’ market to do some gourmet shopping! In addition, a truffle lunch will be orchestrated by Rémy Giraud and talented chefs.

