MARCHÉ & CONCERT CORBIÈRES AU COEUR Lézignan-Corbières

MARCHÉ & CONCERT CORBIÈRES AU COEUR

49 Avenue Maréchal Foch Lézignan-Corbières Aude

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-15 09:30:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

Date(s) :

2025-11-15

Corbières au Coeur, c’est l’événement du mois de novembre emplit de résilience !

Aux côtés des producteurs des Corbières victimes des incendies , venez profiter d’une journée de festivités.

Au programme de ce premier jour

– 9h30 Défilé des confréries, cours de la République jusqu’au Palais des Fêtes,

– 10h30 Marché solidaire au Palais des Fêtes. Vente des producteurs, vignerons et exploitants agricoles impactés par les incendies,

– 12h Restauration sur place,

– 17h Concert des chorales au Palais des Fêtes avec Diapason et Le Coeur des Hommes des Corbières. Don au chapeau.

49 Avenue Maréchal Foch Lézignan-Corbières 11200 Aude Occitanie +33 6 72 43 01 23 rotaryclub.lezignan11@gmail.com

English :

Corbières au Coeur is the November event full of resilience!

Join Corbières producers affected by the fires for a day of festivities.

On the program for the first day:

– 9:30am: Brotherhood parade, Cours de la République to the Palais des Fêtes,

– 10:30am: Solidarity market at the Palais des Fêtes. Sales by producers, winegrowers and farmers affected by the fires,

– 12pm: Catering on site,

– 5pm: Choir concert at the Palais des Fêtes with Diapason and Le Coeur des Hommes des Corbières. Hat donations.

German :

Corbières au Coeur ist das Ereignis des Monats November, das von Resilienz erfüllt ist!

Gemeinsam mit den Erzeugern der Corbières, die Opfer der Brände geworden sind, können Sie einen Tag lang feiern.

Das Programm des ersten Tages:

– 9:30 Uhr: Umzug der Bruderschaften, Cours de la République bis zum Palais des Fêtes,

– 10:30 Uhr: Solidaritätsmarkt im Palais des Fêtes. Verkauf von Erzeugern, Winzern und Landwirten, die von den Bränden betroffen sind,

– 12 Uhr: Verpflegung vor Ort,

– 17 Uhr: Chorkonzert im Palais des Fêtes mit Diapason und Le Coeur des Hommes des Corbières. Hutspende.

Italiano :

Corbières au Coeur è l’evento di novembre all’insegna della resilienza!

Unitevi ai produttori delle Corbières colpiti dagli incendi per una giornata di festa.

Il programma del primo giorno:

– 9.30: sfilata della Fratellanza, da Cours de la République al Palais des Fêtes,

– ore 10.30: mercato della solidarietà al Palais des Fêtes. Vendita da parte di produttori, viticoltori e agricoltori colpiti dagli incendi,

– 12.00: Catering sul posto,

– ore 17.00: Concerto del coro al Palais des Fêtes con Diapason e Le Coeur des Hommes des Corbières. Donazioni a pioggia.

Espanol :

¡Corbières au Coeur es la cita de noviembre llena de resiliencia!

Únase a los productores de Corbières afectados por los incendios en una jornada festiva.

En el programa del primer día

– 9.30 h: desfile de la Cofradía, desde el Cours de la République hasta el Palais des Fêtes,

– 10.30 h: Mercado solidario en el Palacio de Fiestas. Venta a cargo de productores, viticultores y agricultores afectados por los incendios,

– 12h: Catering in situ,

– 17.00 h: Concierto coral en el Palacio de las Fiestas con Diapason y Le Coeur des Hommes des Corbières. Donaciones a montones.

