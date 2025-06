MARCHÉ & CONCOURS DE POTIERS – Cox 22 juin 2025 07:00

Haute-Garonne

L’association « Les Terres Vernissées de Cox », créatrice du musée, organise le 8ᵉ marché de potiers, qui aura sous et autour de la halle du village.

Seront présents, 25 potiers, majoritairement de la région Occitanie, qui exposeront leurs productions tant en poteries décoratives qu’utilitaires.

Tout au long de la journée, des animations seront proposées aux visiteurs : ateliers ouverts à tous et démonstration de tournage.

Les visiteurs pourront se restaurer sur place (food truck et stand de crêpes).

Le bar associatif « Allant Vers » et le restaurant « Chez Mimy » seront également ouverts. .

Cox 31480 Haute-Garonne Occitanie +33 5 62 13 70 31 contact@museecox.fr

English :

The association « Les Terres Vernissées de Cox », creator of the museum, is organizing the 8? pottery market, which will take place in and around the village hall.

German :

Der Verein « Les Terres Vernissées de Cox », der das Museum gegründet hat, organisiert den 8. Töpfermarkt in und um die Dorfhalle.

Italiano :

L’associazione « Les Terres Vernissées de Cox », che ha creato il museo, organizza l’ottavo mercato della ceramica, che si svolgerà all’interno e nei dintorni del municipio.

Espanol :

La asociación « Les Terres Vernissées de Cox », creadora del museo, organiza el 8º mercado de alfarería, que tendrá lugar en el ayuntamiento y sus alrededores.

