Marche contée A l’affût des rois mages Neuviller-la-Roche

Marche contée A l’affût des rois mages

place de l’Eglise Neuviller-la-Roche Bas-Rhin

Début : Samedi 2026-01-03 19:00:00

fin : 2026-01-03 20:30:00

2026-01-03

Aventure nocturne, pédestre et gourmande à l’affût des rois mages avec illumination de la cascade de la Serva ! Parcours au choix si météo optimale ; niveau 1 4h, 12km, 500m de dénivelé positif ou niveau 2 5h, 15km, 600m de dénivelé positif. Attention bonne condition physique nécessaire, chaussures de randonnées, vêtements chauds et imperméables obligatoires et lampes torches ou frontales conseillées. .

place de l’Eglise Neuviller-la-Roche 67130 Bas-Rhin Grand Est +33 3 88 97 28 07 py.fabre@wanadoo.fr

