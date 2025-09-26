marche contée de l’évolution de la terre, dans l’estran. Norzh ecolieu touristique Plouguerneau

marche contée de l’évolution de la terre, dans l’estran. Norzh ecolieu touristique Plouguerneau vendredi 26 septembre 2025.

Début : 2025-09-26 13:00:00

fin : 2025-09-26 16:30:00

2025-09-26

marche Guidée et contée par Hakara Tea.

Une marche de 4,6 km pour parcourir les 4,6 Milliards d’années de la Terre.

Des apports en connaissances sicentifiques et écologiques dans un milieu magique: l’estran de lilia à marée basse entre les îles et les phares.

Prévoir chaussures étanches, gourde. .

Norzh ecolieu touristique Lilia Plouguerneau 29880 Finistère Bretagne +33 6 50 00 41 95

