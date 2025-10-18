Marche contre le cancer à Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues

Salle des fêtes Les Lèves-et-Thoumeyragues Gironde

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

2025-10-18

Le club animation Lévoise et le comité des fêtes organisent samedi 18 octobre une marche avec un parcours de 1km et 7km. Une participation de 5€ est demandée à chaque marcheur et les bénéfices sont reversés à la Fondation Bergonié.

Départ à 14h, Salle des fêtes.

Inscriptions et renseignements au 06 27 78 54 71 ou par mail guylaine.lentignac@wanadoo.fr .

