Marche contre le cancer à Les Lèves-et-Thoumeyragues Les Lèves-et-Thoumeyragues

Le club animation Lévoise et le comité des fêtes organisent samedi 18 octobre une marche avec un parcours de 1km et 7km. Une participation de 5€ est demandée à chaque marcheur et les bénéfices sont reversés à la Fondation Bergonié.
Départ à 14h, Salle des fêtes.
Inscriptions et renseignements au 06 27 78 54 71 ou par mail guylaine.lentignac@wanadoo.fr .
