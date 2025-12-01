Marché contrôlé aux truffes-VERGT Vergt
Marché contrôlé aux truffes-VERGT Vergt lundi 1 décembre 2025.
Marché contrôlé aux truffes-VERGT
3 Place Charles Mangold Vergt Dordogne
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-01
fin : 2025-12-01
Date(s) :
2025-12-01
Marché contrôlé aux truffes des producteurs locaux tous les lundis à partir de 15h00 sous la halle
Marché contrôlé aux truffes des producteurs locaux tous les lundis à partir de 15h00 sous la halle .
3 Place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 90 05
English : Marché contrôlé aux truffes-VERGT
Controlled truffle market with local producers every Monday from 3:00 pm under the market hall
German : Marché contrôlé aux truffes-VERGT
Kontrollierter Trüffelmarkt der lokalen Produzenten jeden Montag ab 15.00 Uhr in der Markthalle
Italiano :
Mercato controllato dei tartufi con produttori locali ogni lunedì dalle 15.00 nella sala del mercato coperto
Espanol : Marché contrôlé aux truffes-VERGT
Mercado controlado de trufas con productores locales todos los lunes a partir de las 15.00 h en el pabellón cubierto del mercado
L’événement Marché contrôlé aux truffes-VERGT Vergt a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux