Marché contrôlé aux truffes-VERGT

3 Place Charles Mangold Vergt Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-01

fin : 2025-12-01

Date(s) :

2025-12-01

Marché contrôlé aux truffes des producteurs locaux tous les lundis à partir de 15h00 sous la halle

Marché contrôlé aux truffes des producteurs locaux tous les lundis à partir de 15h00 sous la halle .

3 Place Charles Mangold Vergt 24380 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 54 90 05

English : Marché contrôlé aux truffes-VERGT

Controlled truffle market with local producers every Monday from 3:00 pm under the market hall

German : Marché contrôlé aux truffes-VERGT

Kontrollierter Trüffelmarkt der lokalen Produzenten jeden Montag ab 15.00 Uhr in der Markthalle

Italiano :

Mercato controllato dei tartufi con produttori locali ogni lunedì dalle 15.00 nella sala del mercato coperto

Espanol : Marché contrôlé aux truffes-VERGT

Mercado controlado de trufas con productores locales todos los lunes a partir de las 15.00 h en el pabellón cubierto del mercado

L’événement Marché contrôlé aux truffes-VERGT Vergt a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de Tourisme intercommunal du Grand Périgueux