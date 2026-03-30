Marché conviviale Départ parking Relais de la Tour Champsac

Marché conviviale

Départ parking Relais de la Tour Bousseroux Champsac Haute-Vienne

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26

fin : 2026-04-26

Date(s) :

2026-04-26

Dans le cadre du mois de la sensibilissation à l’autisme, venez faire une jolie balade printanière de 8km, principalement sur la Voie Verte des Hauts de Tardoire, pour la bonne cause. Venez avec une touche de bleu sur vous. .

Départ parking Relais de la Tour Bousseroux Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 91 08 21

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English : Marché conviviale

L’événement Marché conviviale Champsac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin