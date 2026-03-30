Marché conviviale Départ parking Relais de la Tour Champsac
Marché conviviale Départ parking Relais de la Tour Champsac dimanche 26 avril 2026.
Marché conviviale
Départ parking Relais de la Tour Bousseroux Champsac Haute-Vienne
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-26
fin : 2026-04-26
Date(s) :
2026-04-26
Dans le cadre du mois de la sensibilissation à l’autisme, venez faire une jolie balade printanière de 8km, principalement sur la Voie Verte des Hauts de Tardoire, pour la bonne cause. Venez avec une touche de bleu sur vous. .
Départ parking Relais de la Tour Bousseroux Champsac 87230 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine +33 6 70 91 08 21
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English : Marché conviviale
L’événement Marché conviviale Champsac a été mis à jour le 2026-03-28 par OT Ouest Limousin
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