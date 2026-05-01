Marche conviviale Geiswiller-Zœbersdorf
Marche conviviale Geiswiller-Zœbersdorf dimanche 10 mai 2026.
Geiswiller-Zœbersdorf
Marche conviviale
rue de Geiswiller Geiswiller-Zœbersdorf Bas-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-05-10 07:30:00
fin : 2026-05-10 14:00:00
Date(s) :
2026-05-10
Marche conviviale organisée par l’association Initiatives de Zoebersdorf.
L’association Initiatives Zoebersdorf organise une marche aux alentours du village de Geiswiller-Zoebersdorf ouverte à tous.
Au retour, possibilité de restauration avec grillades et boeuf à la broche ! Le menu est à 22€ avec garniture, dessert et café, des grillades et des knacks sont proposés également.
Il est conseillé de réserver le repas à l’avance. .
rue de Geiswiller Geiswiller-Zœbersdorf 67270 Bas-Rhin Grand Est initiatives-zoebersdorf@outlook.fr
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English :
Fun walk organized by the Initiatives de Zoebersdorf association.
L’événement Marche conviviale Geiswiller-Zœbersdorf a été mis à jour le 2026-04-21 par Office de tourisme et d’attractivité du Kochersberg