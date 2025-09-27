MARCHE & COURSE AU LAC DE SAINT-VIAUD Rue du parc des sport Saint-Viaud

Rue du parc des sport Base nautique Saint-Viaud Loire-Atlantique

Début : 2025-09-27 10:00:00

fin : 2025-09-27

2025-09-27

2 parcours non chronométrés

Marche nordique 10h 2 tours du lac

Course libre 10h 4 tours du lac

Inscription obligatoire (places limitées à 100 personnes)

Participation 5€ 2 moyens de paiements sur place en espèces ou via le QR code ci-dessous

Inscription par mail contact@respiraction.org ou par le QR code

Boissons et gâteaux sur place

Une matinée conviviale et solidaire pour soutenir les médiations d’un dispositif de répit de la protection de l’enfance . .

Rue du parc des sport Base nautique Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@respiraction.org

