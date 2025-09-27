MARCHE & COURSE AU LAC DE SAINT-VIAUD Rue du parc des sport Saint-Viaud
MARCHE & COURSE AU LAC DE SAINT-VIAUD Rue du parc des sport Saint-Viaud samedi 27 septembre 2025.
MARCHE & COURSE AU LAC DE SAINT-VIAUD
Rue du parc des sport Base nautique Saint-Viaud Loire-Atlantique
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-27 10:00:00
fin : 2025-09-27
Date(s) :
2025-09-27
2 parcours non chronométrés
Marche nordique 10h 2 tours du lac
Course libre 10h 4 tours du lac
Inscription obligatoire (places limitées à 100 personnes)
Participation 5€ 2 moyens de paiements sur place en espèces ou via le QR code ci-dessous
Inscription par mail contact@respiraction.org ou par le QR code
Boissons et gâteaux sur place
Une matinée conviviale et solidaire pour soutenir les médiations d’un dispositif de répit de la protection de l’enfance . .
Rue du parc des sport Base nautique Saint-Viaud 44320 Loire-Atlantique Pays de la Loire contact@respiraction.org
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement MARCHE & COURSE AU LAC DE SAINT-VIAUD Saint-Viaud a été mis à jour le 2025-09-20 par OT Saint Brevin