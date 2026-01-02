Marche, course la Ploërmelaise Ploërmel

Marche, course la Ploërmelaise

place de la gare Ploërmel Morbihan

Début : 2026-03-15 10:00:00

fin : 2026-03-15

2026-03-15

Que vous soyez seul(e), en famille, entre amis, avec vos collègues, jeune ou moins jeune (a-t-on oublié quelqu’un ?..), vous aurez l’occasion de pratiquer un peu d’activité physique au profit d’une grande cause la lutte contre le cancer et plus particulièrement le dépistage du cancer colorectal.

Chacun(e) à son rythme pourra apprécier le parcours proposé à travers l’agglomération en empruntant la voie verte et le circuit des hortensias.

Cette marche/course n’est pas une compétition. Elle apporte son soutien à la lutte contre le cancer sur le pays de Ploërmel.

Rendez-vous à partir de 9h (départ à 10h)

Inscription en ligne.

Un nouveau parcours de 10 km s’ajoute aux 3 et 6 km, avec des tracés revisités entre voie verte et lycée La Touche afin de ne pas entraver la voie public en ce jour d’élections municipales. .

place de la gare Ploërmel 56800 Morbihan Bretagne

