Marché couvert en fête Colmar vendredi 5 septembre 2025.

13 Rue des Ecoles Colmar Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi 2025-09-05 17:00:00

fin : 2025-09-05 23:30:00

2025-09-05 2025-09-06 2025-09-07

Profitez des animations durant le week-end de fête au Marché Couvert!

Comme chaque année, les commerçants de la Halle de Colmar, en partenariat avec les Passeurs du Canal de la Lauch et le Syndicat des Maraîchers, fêtent l’anniversaire de l’ouverture de cette Halle. Au programme pour vous animations, artisanat, balade en bateau et gastronomie du terroir. Ambiance champêtre garantie !

Vendredi 5 :

17:00 Inauguratio

18:00 Apéro concert Jumbo System

18:30 Apéro Blind test par led diVINes d’Alsace

20:30 Concert Jumbo System (Fanfare Afrobeat)

22:00 Ennemi Blacka (Electro Funk)

Samedi 6:

13.00 DéamBULLEs…ation

15:00 Art de rue « »Bob, transports en tout genre par la »Cie L’abre à vache »

18:00 Quizz culture par les structures colmariennes

20:00 Exotica Lunatica (Ethnic Mystic World Music

22:00 Knunckle Head (Dark country)

Dimanche 7

11:00 procession de la St Fiacre

12:00 Folklore alsacien par la Vogésia

13:00 DéamBULLE…ation par Sébastien Kauffmann

15:00 Arts de rue » Pas si Bêêtes » par la Cie les Zanimos

16:00 Pouti Rheinhardt Trio Jazz Manouche

17:00 paniers de légumes. 0 .

13 Rue des Ecoles Colmar 68000 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 41 51 85 pascal.sala68@gmail.com

English :

Enjoy the entertainment during the festive weekend at the Covered Market!

German :

Genießen Sie die Animationen während des Festwochenendes im Marché Couvert!

Italiano :

Godetevi il festoso intrattenimento del fine settimana al Mercato Coperto!

Espanol :

¡Disfrute del entretenimiento festivo del fin de semana en el Mercado Cubierto!

L’événement Marché couvert en fête Colmar a été mis à jour le 2025-08-02 par Office de tourisme de Colmar