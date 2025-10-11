MARCHE CRAB’ART Salle des fêtes Chay

Salle des fêtes Rue Principale Chay Doubs

– Miel, bijoux et pierres de lithothérapie, des créations en tissus, des produits du verger, des compositions florales, des boucles d’oreilles, des huiles essentielles, du chocolats et des biscuits, des objets en bois ….

Une tombola est proposée avec différents lots.

Une buvette et un stand de douceurs à tartiner fait maison vous y attendent.

Maquillage enfants GRATUIT!

Venez nombreux, les fonds seront reversés à la ligue contre le cancer de Besançon. .

