MARCHE Créateurs, artistes-artisants et producteurs locaux – SALLE POLYVALENTE LEO LELEE Chemazé, 1 juin 2025 10:00, Chemazé.

Mayenne

MARCHE Créateurs, artistes-artisants et producteurs locaux SALLE POLYVALENTE LEO LELEE 10 Rue du Pin Chemazé Mayenne

Début : 2025-06-01 10:00:00

fin : 2025-06-01 18:00:00

2025-06-01

Le premier marché de Créateurs, Artistes, et Producteurs organisé par l’Association Chats libres les 3 clochers aura lieu le 1er Juin 2025 de 10h à 18h à la salle Léo Lélée et son parc, à Chemazé 53200.

Une quarantaine d’exposants ont réservés leur emplacement. Ils sont de la Mayenne, mais aussi des départements limitrophes, depuis la Loire Atlantique à la Sarthe. Ces créateurs proposeront des ouvrages faits main, uniques, originaux, parfois inattendus.

Des compositions décoratives à partir de bois flottés, des bijoux, des sacs et besaces très fonctionnels en tissus, des chapeaux et diverses réalisations de couture, ou laine, et des objets de déco divers. Les artisans veulent faire découvrir leurs produits, et expliquer leur façon de faire. Le verre soufflé ou gravé, le cuir sous divers forme seront également à l honneur ainsi qu’Artistes peintres et écrivains.

Pour les papilles un producteur de miel local, un viticulteur, et les pralines du Plaisir de Papy Breton, et bien d’autres.

Traiteur mayennais de Ballée assurera la restauration et les gourmandes barbes à papa.

L’objectif de ce Marché de Créateurs est de montrer que notre région possède beaucoup d’artisans de qualité qui réalisent des créations uniques et de soutenir l’association qui par les bénéfices pourra subvenir à ses frais. L’association et les exposants vous attendent nombreux alors ne manquez pas ce rendez vous.

Entrée gratuite

Plus que de simples lieux de vente, les marchés de créateurs sont de précieux rendez-vous favorisant la rencontre et le partage entre les artisans et les visiteurs. C’est une opportunité privilégiée pour échanger directement avec ceux qui façonnent la matière, comprendre leur démarche créative et acquérir des objets porteurs d’une histoire et d’une authenticité incomparable.

Pour l’Association c est l’occasion de fêter ses 1 an de fonctionnement, voir un avenir positif et continuer de se faire connaitre.

Informations deborahbellanger@sfr.fr 02 49 80 11 46 .

SALLE POLYVALENTE LEO LELEE 10 Rue du Pin

Chemazé 53200 Mayenne Pays de la Loire +33 2 49 80 11 46 deborahbellanger@sfr.fr

English :

The first market of Creators, Artists, and Producers organized by the Association Chats libres les 3 clochers will take place on June 1, 2025 from 10am to 6pm at the Salle Léo Lélée and its park, in Chemazé 53200.

German :

Der erste Markt für Designer, Künstler und Produzenten, der von der Vereinigung Chats libres les 3 clochers organisiert wird, findet am 1. Juni 2025 von 10 bis 18 Uhr in der Halle Léo Lélée und ihrem Park in Chemazé 53200 statt.

Italiano :

Il primo mercato di creatori, artisti e produttori organizzato dall’Associazione Chats libres les 3 clochers si terrà il 1° giugno 2025 dalle 10.00 alle 18.00 nella sala Léo Lélée e nel suo parco, a Chemazé 53200.

Espanol :

El primer mercado de Creadores, Artistas y Productores organizado por la Asociación Chats libres les 3 clochers tendrá lugar el 1 de junio de 2025 de 10h a 18h en la sala Léo Lélée y su parque, en Chemazé 53200.

L’événement MARCHE Créateurs, artistes-artisants et producteurs locaux Chemazé a été mis à jour le 2025-05-22 par SUD MAYENNE