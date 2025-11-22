Marché créatif de Noël Maison de Careil Guérande
Marché créatif de Noël Maison de Careil Guérande samedi 22 novembre 2025.
Marché créatif de Noël
Maison de Careil 30 rue du Château Guérande Loire-Atlantique
Pour lancer la saison des fêtes, l’association Floriperle vous invite à découvrir son marché de Noël. De nombreux créateurs et artisans vous proposeront bijoux, objets de décoration, accessoires faits main et douceurs à offrir ou à s’offrir. Un premier rendez-vous idéal pour plonger dans la magie de Noël à Guérande. .
Maison de Careil 30 rue du Château Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 59 59 annie.fr@hotmail.fr
