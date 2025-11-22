Marché créatif de Noël Maison de Careil Guérande

Marché créatif de Noël

Maison de Careil 30 rue du Château Guérande Loire-Atlantique

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-22 10:00:00

fin : 2025-11-23 18:00:00

Date(s) :

2025-11-22 2025-11-23

Pour lancer la saison des fêtes, l’association Floriperle vous invite à découvrir son marché de Noël. De nombreux créateurs et artisans vous proposeront bijoux, objets de décoration, accessoires faits main et douceurs à offrir ou à s’offrir. Un premier rendez-vous idéal pour plonger dans la magie de Noël à Guérande. .

Maison de Careil 30 rue du Château Guérande 44350 Loire-Atlantique Pays de la Loire +33 2 40 60 59 59 annie.fr@hotmail.fr

L’événement Marché créatif de Noël Guérande a été mis à jour le 2025-11-18 par ADT44