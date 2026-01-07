Marché créatif et bien-être Fervaques Route de Lisieux Livarot-Pays-d’Auge
Marché créatif et bien-être Fervaques Route de Lisieux Livarot-Pays-d'Auge samedi 7 février 2026.
Marché créatif et bien-être Fervaques
Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Calvados
Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:00:00
fin : 2026-02-08 18:00:00
2026-02-07
L’association Tiare Aute organise son marché créatif et bien-être les samedi 7 et dimanche 8 février de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Fervaques.
Concert intimiste avec le duo Vélo Lectures de contes enchantés pour les enfants Tombola Et bien d’autres surprises à découvrir sur place !!
Artisans, créateurs et produits locaux. Dégustation café, thé, jus de fruits, eau, gâteaux et crêpes.
Accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux acceptés en laisse. .
Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 82 03 59 55 associationtiare@gmail.com
English :
The Tiare Aute association is organizing its creative and well-being market on Saturday February 7 and Sunday February 8 from 10:00 am to 6:00 pm at the Fervaques village hall.
