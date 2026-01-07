Marché créatif et bien-être Fervaques Route de Lisieux Livarot-Pays-d’Auge

Marché créatif et bien-être Fervaques

Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d’Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-02-07 10:00:00

fin : 2026-02-08 18:00:00

Date(s) :

2026-02-07

L’association Tiare Aute organise son marché créatif et bien-être les samedi 7 et dimanche 8 février de 10h00 à 18h00 à la salle des fêtes de Fervaques.

Concert intimiste avec le duo Vélo Lectures de contes enchantés pour les enfants Tombola Et bien d’autres surprises à découvrir sur place !!

Artisans, créateurs et produits locaux. Dégustation café, thé, jus de fruits, eau, gâteaux et crêpes.

Accessible aux personnes à mobilité réduite. Animaux acceptés en laisse. .

Route de Lisieux Fervaques Livarot-Pays-d’Auge 14140 Calvados Normandie +33 7 82 03 59 55 associationtiare@gmail.com

English :

The Tiare Aute association is organizing its creative and well-being market on Saturday February 7 and Sunday February 8 from 10:00 am to 6:00 pm at the Fervaques village hall.

L’événement Marché créatif et bien-être Fervaques Livarot-Pays-d’Auge a été mis à jour le 2026-01-07 par OT Lisieux Normandie Tourisme