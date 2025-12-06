Marché créatif fait main de la MAPA Marc Rocher Quartier Benaud La Chaise-Dieu

Marché créatif fait main de la MAPA Marc Rocher

La Chaise-Dieu Haute-Loire

Début : 2025-12-06 10:00:00

fin : 2025-12-06 18:00:00

L’association Les cheveux d’argent organise un marché créatif des ouvrages confectionnés par des résidents et des bénévoles de la maison de retraite Marc Rocher. Ouvert à tous de 10h à 18h en entrée libre.

Quartier Benaud Maison d’Accueil pour Personnes Agées Marc Rocher La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 00 00 64

English :

The Les cheveux d’argent association is organizing a creative market featuring works made by residents and volunteers at the Marc Rocher retirement home. Open to all from 10am to 6pm, free admission.

