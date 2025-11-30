MARCHE CREATIONS ET VIGNERONS Laroque-des-Albères

MARCHE CREATIONS ET VIGNERONS

D618 Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales

Tarif :

Date :

Début : 2025-11-30 09:00:00

fin : 2025-11-30 17:00:00

Date(s) :

2025-11-30

Un grand marché de Noël vous attend !

Près de 40 exposants créateurs, artistes, artisans locaux, ainsi des vignerons qui vous proposeront des dégustations et des food trucks.

Entrée libre.

D618 Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 36 48 61

English :

A huge Christmas market awaits you!

Nearly 40 exhibitors: designers, artists, local craftspeople, as well as winegrowers offering tastings and food trucks.

Free admission.

