MARCHE CREATIONS ET VIGNERONS Laroque-des-Albères dimanche 30 novembre 2025.
D618 Laroque-des-Albères Pyrénées-Orientales
Début : 2025-11-30 09:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-30
Un grand marché de Noël vous attend !
Près de 40 exposants créateurs, artistes, artisans locaux, ainsi des vignerons qui vous proposeront des dégustations et des food trucks.
Entrée libre.
D618 Laroque-des-Albères 66740 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 4 68 36 48 61
A huge Christmas market awaits you!
Nearly 40 exhibitors: designers, artists, local craftspeople, as well as winegrowers offering tastings and food trucks.
Free admission.
