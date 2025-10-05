Marche Crotaise Lacrost

Marche Crotaise Lacrost dimanche 5 octobre 2025.

Marche Crotaise

Salle Maurice Lemberet Lacrost Saône-et-Loire

Tarif : 5 – 5 – 10 EUR

Début : 2025-10-05 08:00:00

fin : 2025-10-05 11:00:00

2025-10-05

Marche crotaise de 10 km pour profiter des paysages du val de Saône. Avec encas 5 € encas + repas 10 €. Prévoir verres et couverts. Possibilité de se restaurer sur place pour les marcheurs comme les non marcheurs avec un plateau repas au tarif de 10 € (diots, pomme de terre, tome, tarte). Buvette et tartes au feu de bois. .

Salle Maurice Lemberet Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 58 74 63 lacrostpatrimoine71@gmail.com

