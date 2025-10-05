Marche Crotaise Lacrost
Marche Crotaise
Salle Maurice Lemberet Lacrost Saône-et-Loire
Tarif : 5 – 5 – 10 EUR
Début : 2025-10-05 08:00:00
fin : 2025-10-05 11:00:00
2025-10-05
Marche crotaise de 10 km pour profiter des paysages du val de Saône. Avec encas 5 € encas + repas 10 €. Prévoir verres et couverts. Possibilité de se restaurer sur place pour les marcheurs comme les non marcheurs avec un plateau repas au tarif de 10 € (diots, pomme de terre, tome, tarte). Buvette et tartes au feu de bois. .
Salle Maurice Lemberet Lacrost 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 07 58 74 63 lacrostpatrimoine71@gmail.com
