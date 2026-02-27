Marche dans le cadre de mars bleu

Le Bugue Dordogne

2026-03-08

2026-03-08

2026-03-08

Marche organisée par l’antenne du Bugue de la ligue contre le cancer, en partenariat avec objectif 42 et la gym volontaire du Bugue

2 circuits

– 1 circuit de 10 km (départ 9h)

– 1 circuit familial de 5 km (départ 9h30)

Ouvert à tous avec un élément bleu.

Café ou thé au départ. Ravitaillement sur parcours .

Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 60 85

