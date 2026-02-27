Marche dans le cadre de mars bleu Le Bugue
Marche dans le cadre de mars bleu Le Bugue dimanche 8 mars 2026.
Marche dans le cadre de mars bleu
Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue Dordogne
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-03-08
fin : 2026-03-08
Date(s) :
2026-03-08
Marche organisée par l’antenne du Bugue de la ligue contre le cancer, en partenariat avec objectif 42 et la gym volontaire du Bugue
2 circuits
– 1 circuit de 10 km (départ 9h)
– 1 circuit familial de 5 km (départ 9h30)
Ouvert à tous avec un élément bleu.
Café ou thé au départ. Ravitaillement sur parcours .
Place de l’Hôtel de Ville Le Bugue 24260 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 89 49 60 85
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English : Marche dans le cadre de mars bleu
L’événement Marche dans le cadre de mars bleu Le Bugue a été mis à jour le 2026-02-24 par OT Lascaux Dordogne Vallée Vézère