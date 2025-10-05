Marche dans le cadre d’Octobre Rose Sarlat-la-Canéda

Marche dans le cadre d’Octobre Rose

Complexe Sportif de la Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne

Dans le cadre d’Octobre Rose, randonnée organisée par l’antenne de Sarlat, au profit de la Ligue contre le Cancer. Echauffement avec l’Orange Bleue et démonstration de danse en ligne à l’arrivée.

Départ à 10h place du 14 juillet.

Circuit de 6 kms, accessible à tous

Inscription sur place .

Complexe Sportif de la Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 23 51 32

