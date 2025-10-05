Marche dans le cadre d’Octobre Rose Sarlat-la-Canéda
Marche dans le cadre d’Octobre Rose Sarlat-la-Canéda dimanche 5 octobre 2025.
Marche dans le cadre d’Octobre Rose
Complexe Sportif de la Canéda Sarlat-la-Canéda Dordogne
Dans le cadre d’Octobre Rose, randonnée organisée par l’antenne de Sarlat, au profit de la Ligue contre le Cancer. Echauffement avec l’Orange Bleue et démonstration de danse en ligne à l’arrivée.
Départ à 10h place du 14 juillet.
Circuit de 6 kms, accessible à tous
Inscription sur place .
Complexe Sportif de la Canéda Sarlat-la-Canéda 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 6 73 23 51 32
