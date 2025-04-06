Marche dans le cadre du salon du polar

Place de la Marne Loches Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12 09:00:00

fin : 2026-04-12 11:30:00

Date(s) :

2026-04-12

Grande marche à travers la ville au profit de la recherche pour les cancers des enfants 3 et 6km.

Inscriptions sur place ; cadeau offert à tous les participants.

Départ 9h30 pour 6km et 10h pour 3km.

Arrivée 11h30 pour l’inauguration du salon du polar et verre de l’amitié.

Grande marche à travers la ville au profit de la recherche pour les cancers des enfants 3 et 6km.

Inscriptions sur place ; cadeau offert à tous les participants.

Départ 9h30 pour 6km et 10h pour 3km.

Arrivée 11h30 pour l’inauguration du salon du polar et verre de l’amitié. .

Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lionsclubloches@gmail.com

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English :

Big walk through town in aid of children’s cancer research ? 3 and 6km.

On-site registration; gifts for all participants.

Departure 9:30am for 6km and 10am for 3km.

Arrival at 11:30am for the inauguration of the salon du polar and a friendly drink.

L’événement Marche dans le cadre du salon du polar Loches a été mis à jour le 2026-03-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire