Marche dans le cadre du salon du polar Loches
Marche dans le cadre du salon du polar Loches dimanche 12 avril 2026.
Marche dans le cadre du salon du polar
Place de la Marne Loches Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12 09:00:00
fin : 2026-04-12 11:30:00
Date(s) :
2026-04-12
Grande marche à travers la ville au profit de la recherche pour les cancers des enfants 3 et 6km.
Inscriptions sur place ; cadeau offert à tous les participants.
Départ 9h30 pour 6km et 10h pour 3km.
Arrivée 11h30 pour l’inauguration du salon du polar et verre de l’amitié.
Grande marche à travers la ville au profit de la recherche pour les cancers des enfants 3 et 6km.
Inscriptions sur place ; cadeau offert à tous les participants.
Départ 9h30 pour 6km et 10h pour 3km.
Arrivée 11h30 pour l’inauguration du salon du polar et verre de l’amitié. .
Place de la Marne Loches 37600 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire lionsclubloches@gmail.com
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English :
Big walk through town in aid of children’s cancer research ? 3 and 6km.
On-site registration; gifts for all participants.
Departure 9:30am for 6km and 10am for 3km.
Arrival at 11:30am for the inauguration of the salon du polar and a friendly drink.
L’événement Marche dans le cadre du salon du polar Loches a été mis à jour le 2026-03-22 par Loches Touraine Châteaux de la Loire