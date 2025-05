MARCHE DANS L’EAU FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 – Valras-Plage, 28 juin 2025 07:00, Valras-Plage.

Hérault

MARCHE DANS L’EAU FÊTE DE LA SAINT-PIERRE 2025 Esplanade Emile Turco Valras-Plage Hérault

À l’occasion de la fête de la Saint-Pierre, les « Pingouins de Valras-Plage » vous propose une marche dans l’eau, du Phare jusqu’au Casino. Les bénéfices iront au profit du Téléthon. Payant Inscription sur place.

Esplanade Emile Turco

Valras-Plage 34350 Hérault Occitanie +33 6 14 32 34 41

English :

To mark St. Peter’s Day, the « Pingouins de Valras-Plage » are organizing a walk in the water from the lighthouse to the Casino. Proceeds to benefit the Telethon. Paying Registration on site.

German :

Anlässlich des Petersfestes bieten die « Pinguine von Valras-Plage » einen Wasserspaziergang vom Leuchtturm bis zum Casino an. Der Erlös kommt dem Telethon zugute. Kostenpflichtig Anmeldung vor Ort.

Italiano :

In occasione della festa di San Pietro, i « Pingouins de Valras-Plage » organizzano una passeggiata in acqua dal faro al Casinò. Il ricavato sarà devoluto a Telethon. A pagamento Iscrizione sul posto.

Espanol :

Con motivo de la fiesta de San Pedro, los « Pingouins de Valras-Plage » organizan un paseo acuático desde el faro hasta el Casino. Los beneficios se destinarán al Teletón. De pago Inscripción in situ.

