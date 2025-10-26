Marche dans les vignes de Sancerre Sancerre

Marche dans les vignes de Sancerre, organisée par le Rotary Club Cosne-Sancerre, au profit de ses actions.

Départ entre 8h et 9h30

Stade avenue de Verdun Sancerre

Deux superbes parcours à travers les vignes 8 km ou 13 km

Venez découvrir les paysages emblématiques de Sancerre en toute convivialité !

Pot de l’amitié offert à l’arrivée (pensez à apporter votre gobelet !)

Une belle matinée de nature, de partage et de solidarité ! 8 .

Stade Avenue Verdun Sancerre 18300 Cher Centre-Val de Loire +33 6 71 21 67 48

English :

A walk through the vineyards of Sancerre, organized by the Rotary Club Cosne-Sancerre, in aid of its projects.

German :

Wanderung durch die Weinberge von Sancerre, organisiert vom Rotary Club Cosne-Sancerre, zugunsten seiner Projekte.

Italiano :

Una passeggiata tra i vigneti di Sancerre, organizzata dal Rotary Club Cosne-Sancerre a favore dei suoi progetti.

Espanol :

Paseo por los viñedos de Sancerre, organizado por el Rotary Club de Cosne-Sancerre en beneficio de sus proyectos.

