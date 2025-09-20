Marché dans l’Herbe Art et Artisanat Cour de l’Hôtel Dieu Musée Greuze Tournus
Marché dans l’Herbe Art et Artisanat
Cour de l’Hôtel Dieu Musée Greuze 21, rue de l’Hôpital Tournus Saône-et-Loire
Début : 2025-09-20 10:00:00
fin : 2025-09-21 18:00:00
À l’occasion des Journées du Patrimoine, retrouvez une sélection aux petits oignons d’artistes et d’artisanes du coin (mais pas que) céramique, textile, illustration, luminaires, bijoux, sculpture, photographie… et bien d’autres créations !
Marché art & artisanat Entrée libre 10h-18h
Samedi 20/09
10h-12h > La manif’ des enfants
11h30-12h > Déambulation de l’OMA, Fanfare du Galpon
En continu samedi & dimanche
Buvette + petite restauration + tombola + jeux en extérieur pour toute la famille !
Avec La Ville de Tournus .
Cour de l’Hôtel Dieu Musée Greuze 21, rue de l’Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org
