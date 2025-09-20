Marché dans l’Herbe Art et Artisanat Cour de l’Hôtel Dieu Musée Greuze Tournus

Cour de l'Hôtel Dieu Musée Greuze 21, rue de l'Hôpital Tournus Saône-et-Loire

Gratuit

Gratuit

Début : 2025-09-20 10:00:00

fin : 2025-09-21 18:00:00

2025-09-20

À l’occasion des Journées du Patrimoine, retrouvez une sélection aux petits oignons d’artistes et d’artisanes du coin (mais pas que) céramique, textile, illustration, luminaires, bijoux, sculpture, photographie… et bien d’autres créations !

Marché art & artisanat Entrée libre 10h-18h

Samedi 20/09

10h-12h > La manif’ des enfants

11h30-12h > Déambulation de l’OMA, Fanfare du Galpon

En continu samedi & dimanche

Buvette + petite restauration + tombola + jeux en extérieur pour toute la famille !

Avec La Ville de Tournus .

Cour de l'Hôtel Dieu Musée Greuze 21, rue de l'Hôpital Tournus 71700 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 6 12 14 56 02 contact@cheztasoeur.org

