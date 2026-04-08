Marché d’Antan MARECHALLE Asfeld

Asfeld

Marché d’Antan

MARECHALLE 77 rue de Cahnteraine Asfeld Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Sculpteurs sur bois, aniciens métiers, Expositions, marché avec plus de 40 producteurs et artisans locauxPlus de 70 voitures et tracteurs anciens, présentation matériel agricole Gamme espaces verts Tombola, animation enfants

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MARECHALLE 77 rue de Cahnteraine Asfeld 08190 Ardennes Grand Est

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English :

Woodcarvers, craftsmen, Exhibitions, market with more than 40 local producers and craftsmenMore than 70 vintage cars and tractors, presentation of agricultural equipment Green spaces range Raffle, children’s entertainment

L’événement Marché d’Antan Asfeld a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme