Marché d’Antan MARECHALLE Asfeld
Marché d’Antan MARECHALLE Asfeld samedi 25 avril 2026.
Asfeld
Marché d’Antan
MARECHALLE 77 rue de Cahnteraine Asfeld Ardennes
Tarif : 0 – 0 – 0 EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25
Date(s) :
2026-04-25
Sculpteurs sur bois, aniciens métiers, Expositions, marché avec plus de 40 producteurs et artisans locauxPlus de 70 voitures et tracteurs anciens, présentation matériel agricole Gamme espaces verts Tombola, animation enfants
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MARECHALLE 77 rue de Cahnteraine Asfeld 08190 Ardennes Grand Est
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English :
Woodcarvers, craftsmen, Exhibitions, market with more than 40 local producers and craftsmenMore than 70 vintage cars and tractors, presentation of agricultural equipment Green spaces range Raffle, children’s entertainment
L’événement Marché d’Antan Asfeld a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme
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