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Marché d’Antan MARECHALLE Asfeld

Marché d’Antan MARECHALLE Asfeld

Marché d’Antan MARECHALLE Asfeld samedi 25 avril 2026.

Lieu : MARECHALLE

Adresse : 77 rue de Cahnteraine

Ville : 08190 Asfeld

Département : Ardennes

Début : 2026-04-25T

Fin : 2026-04-25T

Tarif : 0 0 0 Gratuit Gratuit

Asfeld

Marché d’Antan

MARECHALLE 77 rue de Cahnteraine Asfeld Ardennes

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-25
fin : 2026-04-25

Date(s) :
2026-04-25

Sculpteurs sur bois, aniciens métiers, Expositions, marché avec plus de 40 producteurs et artisans locauxPlus de 70 voitures et tracteurs anciens, présentation matériel agricole Gamme espaces verts Tombola, animation enfants
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MARECHALLE 77 rue de Cahnteraine Asfeld 08190 Ardennes Grand Est  

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English :

Woodcarvers, craftsmen, Exhibitions, market with more than 40 local producers and craftsmenMore than 70 vintage cars and tractors, presentation of agricultural equipment Green spaces range Raffle, children’s entertainment

L’événement Marché d’Antan Asfeld a été mis à jour le 2026-04-04 par Ardennes Tourisme

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