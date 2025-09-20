Marché d’antan Église Saint-Exupère Laruscade

Gratuit. Sans réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Fin : 2025-09-20T10:30:00 – 2025-09-20T18:00:00

Pour cette nouvelle édition des journées européennes du Patrimoine, la commune de Laruscade propose un marché d’antan autour des métiers anciens et de l’artisanat d’art.

De nombreux exposants présenteront leur travail et en feront la démonstration devant le public.

Une exposition d’outils et d’objets anciens, accompagnée de photographies, retracera le quotidien d’il y a une centaine d’années.

Jean-Luc Buetas, auteur régionaliste, fondateur de Crus et Terroir, académie du Pays gabaye, animera de 11h00 à 13h00 un « Café gabaye » au Restaurant du Centre ; ce sera l’occasion d’échanger sur la culture gabaye dans une ambiance conviviale.

Vous pourrez le rencontrer ensuite au Café de la paix de 15h00 à 17h00 pour la présentation de ses ouvrages.

Le public profitera également de la visite de l’église, libre ou guidée de 11h00 à 12h30 puis de 14h30 à 16h00.

Balade en calèche, jeux anciens, orgue de Barbarie et représentations du groupe folklorique Les Batégails de Saintonge, danseurs et musiciens, égayeront la journée.

Enfin pour parfaire cette manifestation, venir en costume est fortement recommandé ; un stand de maquillage complètera les personnages.

Les commerçants de Laruscade s’associent à la commune en proposant restauration et animation tout au long de la manifestation.

Cet évènement est gratuit et ouvert à tous.

Église Saint-Exupère 76 route du Pont de Cotet, 33260 Laruscade Laruscade 33620 Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 57 68 57 92 https://www.mairie-laruscade.fr/events/journees-europeennes-du-patrimoine-2/?occurrence=2025-09-20

Démonstrations et animations Parkings

© Commune de Laruscade