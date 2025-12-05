Marché d’antiquités-brocante de Coutainville Avril Agon-Coutainville
Marché d’antiquités-brocante de Coutainville Avril Agon-Coutainville dimanche 26 avril 2026.
Place du 28 juillet Agon-Coutainville Manche
Début : 2026-04-26 08:00:00
fin : 2026-04-26 19:00:00
2026-04-26
Marché mensuel d’antiquités et brocante à Agon-Coutainville.
Environ 30 exposants professionnels. .
Place du 28 juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67
