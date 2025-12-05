Marché d’antiquités-brocante de Coutainville Juin Agon-Coutainville

Marché d’antiquités-brocante de Coutainville Juin

Place du 28 juillet Agon-Coutainville Manche

Début : 2026-06-28 08:00:00

fin : 2026-06-28 19:00:00

2026-06-28

Marché mensuel d’antiquités et brocante à Agon-Coutainville.

Environ 30 exposants professionnels. .

Place du 28 juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67

English : Marché d’antiquités-brocante de Coutainville Juin

