Marché d’Antiquités-brocante de Coutainville Mars, Agon-Coutainville
Marché d’Antiquités-brocante de Coutainville Mars
Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche
Tarif :
Date :
Début : 2026-03-29
fin : 2026-03-29
Date(s) :
2026-03-29
Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville.
Place du 28 juillet dernier dimanche de chaque mois, de mars à octobre.
Entrée gratuite . 40 exposants professionnels.
Organisation ABA . .
Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67
English : Marché d’Antiquités-brocante de Coutainville Mars
