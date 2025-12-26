Marché d’Antiquités-brocante de Coutainville Mars

Place du 28 Juillet Agon-Coutainville Manche

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-29

fin : 2026-03-29

Date(s) :

2026-03-29

Marché mensuel d’Antiquités-Brocante d’Agon-Coutainville.

Place du 28 juillet dernier dimanche de chaque mois, de mars à octobre.

Entrée gratuite . 40 exposants professionnels.

Organisation ABA . .

Place du 28 Juillet Agon-Coutainville 50230 Manche Normandie +33 6 62 42 28 67

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Marché d’Antiquités-brocante de Coutainville Mars

L’événement Marché d’Antiquités-brocante de Coutainville Mars Agon-Coutainville a été mis à jour le 2025-12-24 par Attitude Manche