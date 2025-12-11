Marché d’Antiquités-Brocante de St Pierre en Auge -Janvier – Saint-Pierre-en-Auge

Marché d’Antiquités-Brocante de St Pierre en Auge -Janvier –

Le dimanche 4 janvier se déroulera le Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de St Pierre en Auge . Première édition de l’année

Les brocanteurs vous présentent , à cette occasion leurs meilleurs voeux pour 2026 !

Sous les Halles (13è siècle) et hallettes . Marché couvert et semi-couvert .

Il réunira ,comme tous les 1ers dimanches de chaque mois ,une trentaine d’exposants .

Et aussi , en concomitance à 50m , la Cour Carrée des Brocanteurs qui regroupe huit Antiquaires et brocanteurs en magasin , à l’année .

Entrée gratuite . 8h00 17h00 . .

Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 7 82 42 44 06

