Marché d’Antiquités-Brocante de St Pierre en Auge -Janvier – Saint-Pierre-en-Auge
Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge Calvados
Début : 2026-01-04 08:00:00
fin : 2026-01-04 17:00:00
2026-01-04
Le dimanche 4 janvier se déroulera le Marché mensuel d’Antiquités-Brocante de St Pierre en Auge . Première édition de l’année
Les brocanteurs vous présentent , à cette occasion leurs meilleurs voeux pour 2026 !
Sous les Halles (13è siècle) et hallettes . Marché couvert et semi-couvert .
Il réunira ,comme tous les 1ers dimanches de chaque mois ,une trentaine d’exposants .
Et aussi , en concomitance à 50m , la Cour Carrée des Brocanteurs qui regroupe huit Antiquaires et brocanteurs en magasin , à l’année .
Entrée gratuite . 8h00 17h00 . .
Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 7 82 42 44 06
