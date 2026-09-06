Marché d’antiquités brocantes mensuel de Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-sur-Dives Saint-Pierre-en-Auge

Informations pratiques

Saint-Pierre-en-Auge

Marché d’antiquités brocantes mensuel de Saint-Pierre-en-Auge

Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge Calvados

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-04 08:00:00

fin : 2026-10-04 18:00:00

Date(s) :

2026-10-04 2026-11-01 2026-12-06

Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, une trentaine d’exposants vous donne rendez-vous : livres, verrerie, meubles anciens, vintage…des trésors pour tous les goûts!

Comme tous les premiers dimanches de chaque mois, une trentaine d’exposants vous donne rendez-vous : livres, verrerie, meubles anciens, vintage, art populaire, décoration de jardin…des trésors pour tous les goûts!

Et aussi, en concomitance à 50 mètres de la halle, la cour carrée des Brocanteurs regroupe une dizaine d’Antiquaires et brocanteurs.

Entrée gratuite . .

Saint-Pierre-sur-Dives Place du Marché Saint-Pierre-en-Auge 14170 Calvados Normandie +33 7 82 42 44 06 drakkar.b@orange.fr

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English : Marché d’antiquités brocantes mensuel de Saint-Pierre-en-Auge

As on the first Sunday of every month, some thirty exhibitors will be on hand with books, glassware, antique and vintage furniture… treasures to suit all tastes!

L’événement Marché d’antiquités brocantes mensuel de Saint-Pierre-en-Auge Saint-Pierre-en-Auge a été mis à jour le 2026-09-11 par OT Lisieux Normandie Tourisme