Marché d’Argentière Chamonix-Mont-Blanc 6 juillet 2025 07:30

Haute-Savoie

Marché d’Argentière Place du village Chamonix-Mont-Blanc Haute-Savoie

Début : Dimanche 2025-07-06 07:30:00

fin : 2025-08-31 13:30:00

2025-07-06

Sur ce typique marché vous trouverez des produits locaux fromage, charcuterie, poulets rôtis, fruits et légumes, vêtements, produits naturels esthétiques…

Place du village

Chamonix-Mont-Blanc 74400 Haute-Savoie Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 50 54 03 06 argentiere.mairie@chamonix.fr

English : Argentière market

At this typical market you’ll find local produce: cheese, charcuterie, roast chickens, fruit and vegetables, clothing, natural beauty products…

German : Markt in Argentière

Auf diesem typischen Markt finden Sie lokale Produkte: Käse, Wurstwaren, Brathähnchen, Obst und Gemüse, Kleidung, ästhetische Naturprodukte…

Italiano : Mercato dell’Argentière

In questo tipico mercato troverete prodotti locali: formaggi, salumi, polli arrosto, frutta e verdura, vestiti, prodotti di bellezza naturali…

Espanol : Mercado de Argentière

En este mercado típico encontrará productos locales: quesos, charcutería, pollos asados, frutas y verduras, ropa, productos de belleza naturales…

