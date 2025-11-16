Marché d’art artisanal Salle des fêtes Corvol-l’Orgueilleux

Marché d’art artisanal

Début : 2025-11-16 10:00:00

fin : 2025-11-16 18:00:00

Le marché d’art artisanal à Corvol-l’Orgueilleux , c’est diverses créations d’exposants locaux laines, feutrines dentelles, poteries, porcelaines froides, bougies, savons, bijoux, coussins, décorations de Noël, bois, objets pomme de pin, cadres perles, mosaïques, baskets customisées, déco de jardin, sacs, objets personnalisés, créations en tissus, confitures, décorations en laine et fleurs séchées Buvette et petite restauration sur place Entrée gratuite .

Salle des fêtes 240 Sur les Ponts Corvol-l’Orgueilleux 58460 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté latelierdebourgogne@gmail.com

