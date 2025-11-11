Marché d’art de Noël Péristyle du Musée Salies Bagnères-de-Bigorre
Marché d’art de Noël Péristyle du Musée Salies Bagnères-de-Bigorre dimanche 14 décembre 2025.
Marché d’art de Noël
Péristyle du Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14
Date(s) :
2025-12-14
Organisé par l’association HA’AM
Contact hautadourartsmultiples@gmail.com
Péristyle du Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie hautadourartsmultiples@gmail.com
English :
Organized by HA’AM
Contact: hautadourartsmultiples@gmail.com
German :
Organisiert von der Vereinigung HA’AM
Kontakt: hautadourartsmultiples@gmail.com
Italiano :
Organizzato da HA’AM
Contatto: hautadourartsmultiples@gmail.com
Espanol :
Organizado por HA’AM
Contacto: hautadourartsmultiples@gmail.com
