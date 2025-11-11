Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

Marché d’art de Noël Péristyle du Musée Salies Bagnères-de-Bigorre

Marché d’art de Noël Péristyle du Musée Salies Bagnères-de-Bigorre dimanche 14 décembre 2025.

Marché d’art de Noël

Péristyle du Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-12-14
fin : 2025-12-14

Date(s) :
2025-12-14

Organisé par l’association HA’AM

Contact hautadourartsmultiples@gmail.com
  .

Péristyle du Musée Salies BAGNERES-DE-BIGORRE Bagnères-de-Bigorre 65200 Hautes-Pyrénées Occitanie   hautadourartsmultiples@gmail.com

English :

Organized by HA’AM

Contact: hautadourartsmultiples@gmail.com

German :

Organisiert von der Vereinigung HA’AM

Kontakt: hautadourartsmultiples@gmail.com

Italiano :

Organizzato da HA’AM

Contatto: hautadourartsmultiples@gmail.com

Espanol :

Organizado por HA’AM

Contacto: hautadourartsmultiples@gmail.com

L’événement Marché d’art de Noël Bagnères-de-Bigorre a été mis à jour le 2025-11-08 par Pôle du Tourmalet |CDT65