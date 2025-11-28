Marché d’Art de Noël Espace d’exposition temporaire – Marché d’Art de Noël Paris

La magie de Noël s’invite au cœur de Paris avec un événement unique dédié à la création artistique franco-japonaise.

Du 28 au 30 novembre 2025, le Marché d’Art de Noël, installé face au jardin des Tuileries, rassemblera plus de 180 artistes de France et du Japon autour d’un même thème : « Offrir une œuvre d’art pour Noël ».

Né de la collaboration entre l’association ARTEC (Loire) et Japan République de l’Art, ce marché éphémère met en lumière la richesse et la diversité de deux sensibilités artistiques. Peintures, céramiques, calligraphies et créations contemporaines dialoguent pour célébrer l’échange culturel entre les deux pays.

Accessible à tous, le Marché d’Art de Noël invite le public à découvrir, admirer et acquérir des œuvres originales — du petit format abordable à la pièce de collection — tout en partageant l’esprit de Noël sous le signe de l’art et de la rencontre.

Du vendredi 28 novembre 2025 au dimanche 30 novembre 2025 :

vendredi, samedi, dimanche

de 11h00 à 19h00

gratuit

Tout public.

Espace d’exposition temporaire – Marché d’Art de Noël 5, rue Rouget de Lisle 75001 Paris

https://japanartrepublic.com/mdn2025annonce-fr/ artec@live.fr