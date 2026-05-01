Marché d’art du manoir Galerie des curiosités Larraincy Puchay
Marché d’art du manoir Galerie des curiosités Larraincy Puchay samedi 23 mai 2026.
Puchay
Marché d’art du manoir
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-23 10:00:00
fin : 2026-05-23 23:00:00
Date(s) :
2026-05-23
À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Galerie des Curiosités vous propose une exposition et vente d’œuvres et de reproductions. En faveur des actions culturelles de l’association. .
Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com
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English : Marché d’art du manoir
L’événement Marché d’art du manoir Puchay a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme