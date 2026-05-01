Marché d’art du manoir Galerie des curiosités Larraincy Puchay

Puchay

Marché d’art du manoir

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay Eure

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-23 10:00:00

fin : 2026-05-23 23:00:00

Date(s) :

2026-05-23

À l’occasion de la Nuit européenne des musées, la Galerie des Curiosités vous propose une exposition et vente d’œuvres et de reproductions. En faveur des actions culturelles de l’association. .

Galerie des curiosités Larraincy 1 Rue de l’Église Puchay 27150 Eure Normandie +33 6 10 50 24 20 lagalerielarraincy@gmail.com

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English : Marché d’art du manoir

L’événement Marché d’art du manoir Puchay a été mis à jour le 2026-05-13 par Vexin Normand Tourisme