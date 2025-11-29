Marché d’art et d’artisanat L’art et la Manière Bourg-lès-Valence
1205 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence Drôme
Début : 2025-11-29 10:00:00
fin : 2025-11-30 17:00:00
2025-11-29 2025-11-30
4 artistes artisanes vous invitent à la vente de leurs créations et à partager leurs techniques et univers (ateliers et visites).
En présence de la savonnerie Mobile.
1205 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com
English :
4 artists/craftswomen invite you to sell their creations and share their techniques and worlds (workshops and tours).
In the presence of the Mobile soap factory.
German :
4 Künstlerinnen Handwerkerinnen laden Sie ein, ihre Kreationen zu verkaufen und ihre Techniken und Welten zu teilen (Workshops und Besichtigungen).
In Anwesenheit der Seifenfabrik La Savonnerie Mobile .
Italiano :
4 artiste/artigiane vi invitano a vendere le loro creazioni e a condividere le loro tecniche e il loro mondo (laboratori e visite).
In presenza del Saponificio Mobile.
Espanol :
4 artistas/artesanas le invitan a vender sus creaciones y a compartir sus técnicas y su mundo (talleres y visitas).
En presencia de la fábrica de jabón Mobile.
