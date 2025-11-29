Marché d’art et d’artisanat L’art et la Manière Bourg-lès-Valence

Marché d’art et d’artisanat L’art et la Manière

4 artistes artisanes vous invitent à la vente de leurs créations et à partager leurs techniques et univers (ateliers et visites).

En présence de la savonnerie Mobile.

1205 route de Fouillouse Bourg-lès-Valence 26500 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 77 80 72 35 aureliebraillon26@gmail.com

English :

4 artists/craftswomen invite you to sell their creations and share their techniques and worlds (workshops and tours).

In the presence of the Mobile soap factory.

German :

4 Künstlerinnen Handwerkerinnen laden Sie ein, ihre Kreationen zu verkaufen und ihre Techniken und Welten zu teilen (Workshops und Besichtigungen).

In Anwesenheit der Seifenfabrik La Savonnerie Mobile .

Italiano :

4 artiste/artigiane vi invitano a vendere le loro creazioni e a condividere le loro tecniche e il loro mondo (laboratori e visite).

In presenza del Saponificio Mobile.

Espanol :

4 artistas/artesanas le invitan a vender sus creaciones y a compartir sus técnicas y su mundo (talleres y visitas).

En presencia de la fábrica de jabón Mobile.

