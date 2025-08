Marché d’artisanat d’art Nant

Marché d’artisanat d’art Nant samedi 2 août 2025.

Marché d’artisanat d’art

Nant Aveyron

Début : 2025-08-02

fin : 2025-08-02

2025-08-02

Association Lauz’art et artisans d’art locaux.

Venez découvrir des produits artisanaux faits main et vendus par les créateurs eux-mêmes qui vous accueillent à la découverte de leur univers unique et chaleureux. De nombreux métiers vous attendent: cuir, bois, poterie, savons, couteaux, ferronnerie d’art, créateurs de bijoux, sacs, accessoires de mode, laines…

De 9h à 18h dans le parc du Claux .

Nant 12230 Aveyron Occitanie lauzartsaveyron@gmail.com

English :

Association Lauz’art and local craftsmen.

German :

Verein Lauz’art und lokale Kunsthandwerker.

Italiano :

Associazione Lauz’art e artigiani locali.

Espanol :

Asociación Lauz’art y artesanos locales.

