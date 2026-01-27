Marché d’Artisanat et d’Art au Château de Puymangou Le bourg de Puymangou Saint Aulaye-Puymangou

Marché d’Artisanat et d’Art au Château de Puymangou

Le bourg de Puymangou Château de Puymangou Saint Aulaye-Puymangou Dordogne

Début : 2026-04-25

fin : 2026-04-26

Présence d’artistes de l’association Créa Eulalia qui exposeront leurs créations, le samedi 25 et le dimanche 26 avril de 11 à 17h.

Se garer sur le parking de l’église de Puymangou et accéder au parc du château par l’entrée piétonne située en face de la grille du cimetière.

Sans réservation préalable.

Cette animation est prévue en extérieur sans possibilité de repli en cas de mauvais temps (annulation possible).

Au cours de cette animation, vous aurez accès aux extérieurs du château. Restauration sur place. .

