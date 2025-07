Marché d’Artisanat Le Bourg Les Eyzies

Marché d’Artisanat Le Bourg Les Eyzies jeudi 31 juillet 2025.

Marché d’Artisanat

Le Bourg Bords de la Vézère, proche de la mairie Les Eyzies Dordogne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-07-31

fin : 2025-07-31

Date(s) :

2025-07-31

5ème édition du marché d’artisanat. Stands d’artisan.ne.s, paysan.ne.s de la vallée Vézère, spectacles, animation musicale. Buvette et restauration sur place. Animations gratuites.

Au programme de ce 5ème marché d’artisanat

Stands d’artisan.ne.s, paysan.ne.s de la vallée Vézère

14h30 -15h Spectacle « O pays des histoires de Kamishibai »

15h 18h Maquillage intuitifs par la Sève d’Adèle

18h30-21h Animation musicale, dj Là-bas Musique agricole des Antilles 100% vinyles !

Buvette et restauration locale. Animations gratuites ! .

Le Bourg Bords de la Vézère, proche de la mairie Les Eyzies 24620 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 5 53 06 97 15 contact.salut@ca-biche.fr

English : Marché d’Artisanat

5th edition of the craft market. Stalls featuring craftspeople and farmers from the Vézère valley, live entertainment and musical performances. Refreshments and food on site. Free entertainment.

German : Marché d’Artisanat

5. Ausgabe des Kunsthandwerksmarkts. Stände von Handwerkern und Bauern aus dem Vézère-Tal, Aufführungen, musikalische Unterhaltung. Getränke und Speisen vor Ort. Kostenlose Animationen.

Italiano :

5a edizione del mercato dell’artigianato. Bancarelle di artigiani e agricoltori della valle della Vézère, spettacoli e intrattenimento musicale. Ristoro e cibo sul posto. Intrattenimento gratuito.

Espanol : Marché d’Artisanat

5ª edición del mercado de artesanía. Puestos de artesanos y agricultores del valle del Vézère, espectáculos y animación musical. Refrescos y comida in situ. Animación gratuita.

