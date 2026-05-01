Marché d’artisanat local Mon Geste déco Luzay

Luzay

Marché d’artisanat local

Mon Geste déco 11 Route de Parthenay Luzay Deux-Sèvres

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-30 10:00:00

fin : 2026-05-31 18:00:00

Date(s) :

2026-05-30

Les portes ouvertes de l’atelier mon Geste Déco sont de retour pour une nouvelle édition ! Comme tous les ans, un marché d’artisanat local est organisé en même temps. Les 12 artisans présents vous feront découvrir leur univers, leurs créations, leur passion.

Les portes ouvertes de l’atelier mon Geste Déco sont de retour pour une nouvelle édition ! Comme tous les ans, un marché d’artisanat local est organisé en même temps, dans la cour de l’atelier.

Les 12 artisans présents vous feront découvrir leur univers, leurs créations, leur passion.

Un rendez-vous convivial à ne pas manquer !

Crêpes et boissons sur place. .

Mon Geste déco 11 Route de Parthenay Luzay 79100 Deux-Sèvres Nouvelle-Aquitaine +33 6 79 62 72 20 contact@mongestedeco.fr

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English :

The mon Geste Déco open house is back for another edition! As every year, a local crafts market is organized at the same time. The 12 artisans present will help you discover their world, their creations and their passion.

L’événement Marché d’artisanat local Luzay a été mis à jour le 2026-05-20 par Maison du Thouarsais