Marché d’artisanat Saint-Paul-Trois-Châteaux

Marché d’artisanat

Salle Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme

Début : 2025-11-15 11:00:00

fin : 2025-11-15 18:00:00

2025-11-15

Exposition et vente de broderies et produits locaux de Madagascar.

Salle Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 34 69 79 asamdromeprovencale@gmail.com

English :

Exhibition and sale of embroidery and local products from Madagascar.

German :

Ausstellung und Verkauf von Stickereien und lokalen Produkten aus Madagaskar.

Italiano :

Esposizione e vendita di ricami e prodotti locali del Madagascar.

Espanol :

Exposición y venta de bordados y productos locales de Madagascar.

