Marché d’artisanat Saint-Paul-Trois-Châteaux
Marché d’artisanat Saint-Paul-Trois-Châteaux samedi 15 novembre 2025.
Marché d’artisanat
Salle Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux Drôme
Tarif : – –
Début : 2025-11-15 11:00:00
fin : 2025-11-15 18:00:00
2025-11-15
Exposition et vente de broderies et produits locaux de Madagascar.
Salle Chausy Saint-Paul-Trois-Châteaux 26130 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 6 15 34 69 79 asamdromeprovencale@gmail.com
English :
Exhibition and sale of embroidery and local products from Madagascar.
German :
Ausstellung und Verkauf von Stickereien und lokalen Produkten aus Madagaskar.
Italiano :
Esposizione e vendita di ricami e prodotti locali del Madagascar.
Espanol :
Exposición y venta de bordados y productos locales de Madagascar.
