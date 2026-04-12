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Marché d’artisanat rue du Champ de Foire Uzerche

Marché d’artisanat rue du Champ de Foire Uzerche

Marché d’artisanat rue du Champ de Foire Uzerche dimanche 12 avril 2026.

Lieu : rue du Champ de Foire

Adresse : Salle polyvalente

Ville : 19140 Uzerche

Département : Corrèze

Début : dimanche 12 avril 2026

Fin : dimanche 12 avril 2026

Tarif :

Marché d’artisanat

rue du Champ de Foire Salle polyvalente Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12

Date(s) :
2026-04-12

Artisanat poterie, bijoux, produits alimentaires…
Animations, buvette et repas (réservation avant 9 avril).
Entrée libre.   .

rue du Champ de Foire Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine   ici-ventsdailleurs@outlook.fr

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English : Marché d’artisanat

L’événement Marché d’artisanat Uzerche a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze