Marché d’artisanat rue du Champ de Foire Uzerche
Marché d’artisanat rue du Champ de Foire Uzerche dimanche 12 avril 2026.
Marché d’artisanat
rue du Champ de Foire Salle polyvalente Uzerche Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Artisanat poterie, bijoux, produits alimentaires…
Animations, buvette et repas (réservation avant 9 avril).
Entrée libre. .
rue du Champ de Foire Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ici-ventsdailleurs@outlook.fr
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English : Marché d’artisanat
L’événement Marché d’artisanat Uzerche a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze