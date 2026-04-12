Marché d’artisanat rue du Champ de Foire Uzerche

Marché d’artisanat

rue du Champ de Foire Salle polyvalente Uzerche Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Artisanat poterie, bijoux, produits alimentaires…

Animations, buvette et repas (réservation avant 9 avril).

Entrée libre. .

rue du Champ de Foire Salle polyvalente Uzerche 19140 Corrèze Nouvelle-Aquitaine ici-ventsdailleurs@outlook.fr

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English : Marché d’artisanat

L’événement Marché d’artisanat Uzerche a été mis à jour le 2026-03-25 par Office de Tourisme Terres de Corrèze