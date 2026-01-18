Marché d’artisanes 2026 (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde
Marché d’artisanes 2026 (Centre Culturel)
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-24
fin : 2026-01-24
2026-01-24 2026-01-25
Vente, rencontres, ateliers… pour découvrir les artisanes, leurs métiers d’excellence et leurs créations originales.
Samedi 10h-18h & Dimanche 10h-17h
Entrée libre Buvette Petite restauration Tombola .
31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 74 20 51
