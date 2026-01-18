Marché d’artisanes 2026 (Centre Culturel) Brive-la-Gaillarde

Marché d’artisanes 2026 (Centre Culturel)

31 Avenue Jean Jaurès Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-24

fin : 2026-01-24

Date(s) :

2026-01-24 2026-01-25

Vente, rencontres, ateliers… pour découvrir les artisanes, leurs métiers d’excellence et leurs créations originales.

Samedi 10h-18h & Dimanche 10h-17h

Entrée libre Buvette Petite restauration Tombola .

+33 5 55 74 20 51

English : Marché d’artisanes 2026 (Centre Culturel)

