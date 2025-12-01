Marché d’artisanes Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu
Début : 2025-12-14 10:00:00
fin : 2025-12-14 18:00:00
2025-12-14
La librairie accueillera le dimanche 14 décembre de 10h à 18h un marché d’artisanes: céramique, vannerie, maroquinerie et pleins d’autre idées cadeaux uniques et locales Et du vin chaud !
Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu 43160 Haute-Loire Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 06 17 28
On Sunday, December 14, from 10am to 6pm, the bookshop will host an artisans’ market: ceramics, basketry, leather goods and lots of other unique, local gift ideas. And mulled wine!
