Marché d’artisanes Librairie Dans la forêt La Chaise-Dieu

Marché d’artisanes

Librairie Dans la forêt 8, Place de la fontaine La Chaise-Dieu Haute-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-14 10:00:00

fin : 2025-12-14 18:00:00

Date(s) :

2025-12-14

La librairie accueillera le dimanche 14 décembre de 10h à 18h un marché d’artisanes: céramique, vannerie, maroquinerie et pleins d’autre idées cadeaux uniques et locales Et du vin chaud !

.

English :

On Sunday, December 14, from 10am to 6pm, the bookshop will host an artisans’ market: ceramics, basketry, leather goods and lots of other unique, local gift ideas. And mulled wine!

